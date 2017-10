Site de VEJA supera os 30 milhões de leitores em setembro

O site de VEJA ultrapassou a marca de 30 milhões de visitantes únicos no mês de setembro. Superou, assim, seu recorde histórico anterior: 23,4 milhões de leitores, em abril deste ano, de acordo com a medição do Google Analytics.

O número equivale a quase 30% do total de internautas no Brasil. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios, divulgada em 5 de setembro, o país tem 107,9 milhões de usuários de internet.

A ampla audiência é resultado de uma cobertura ágil e diversificada, com investimento em informações e análises exclusivas, características de VEJA em seus 49 anos de história, em qualquer que seja a plataforma. Foi o site que revelou em primeira mão, por exemplo, que a Justiça permitiu a psicólogos tratar a homossexualidade como doença, no dia 20.

Uma boa parte dos acessos do mês se refere à reviravolta na delação premiada de executivos da JBS. No dia 5 de setembro, VEJA publicou logo cedo, com exclusividade, a íntegra do áudio entregue por engano à Procuradoria-Geral da República, que comprometeu o empresário Joesley Batista e outros profissionais do grupo. Só à noite, na mesma terça-feira, outros veículos obtiveram acesso às gravações, quando foram tornadas públicas pela Justiça. Na sexta-feira 29, a revista voltou a veicular com exclusividade áudios inéditos com diálogos entre Joesley e seus executivos.

Maior título na internet

Os dados mais recentes do ComScore, referência no mercado para medição de audiência na internet, mostram que VEJA se tornou nos últimos meses o título impresso brasileiro com mais acessos na web, à frente de qualquer outro jornal ou revista. Isso se repete nas redes sociais. A página no Facebook soma mais de 7 milhões de curtidas, à frente de gigantes internacionais, como o jornal americano The Washington Post. No Twitter, a marca de 8 milhões de seguidores acaba de ser ultrapassada.

Lançada neste ano, a newsletter de VEJA, com distribuição gratuita diária das notícias da manhã, passa dos 100.000 de assinantes. E um número ainda maior está inscrito para receber as notificações em push para notícias urgentes (nos dois casos, o cadastro está disponível em www.veja.com.br).

São apenas duas novas maneiras de acessar as reportagens, notas, entrevistas, vídeos, colunistas e muito mais do conteúdo de VEJA, a segunda maior revista semanal do mundo, com 1,2 milhão de exemplares entregues semanalmente (impresso + digital).

