Servidores do TJ do Rio recebem ‘auxílio-peru’ de R$ 2 mil

Os servidores do Judiciário do Rio de Janeiro receberam nesta semana uma bonificação de 2 mil reais referente ao abono de Natal, popularmente conhecido como “auxílio-peru”. O benefício, pago a servidores ativos e inativos, foi criado há dez anos e garante um rendimento extra no fim do ano.

Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), “o recurso é proveniente de uma arrecadação própria”. Embora não tenha informado o custo total do abono de Natal, estima-se que haja um gasto superior a 28 milhões de reais, pois há 14.443 servidores ativos.

O Rio de Janeiro foi palco de diversos problemas este ano, de casos de corrupção a inúmeros atrasos no pagamento dos salários de funcionários públicos. De acordo com a nota enviada pela assessoria de imprensa do TJ, a crise no estado é justamente um dos motivos para assegurar o benefício.

“Diante da crise financeira pela qual passa o Estado, o presidente do Tribunal, desembargador Milton Fernandes, considera que seria um desestímulo muito grande aos servidores suspender o abono justamente nesse momento”, justifica no comunicado.