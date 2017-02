Serra, novos planetas e Lava Jato: as manchetes de 23/02/17

A saída de José Serra do Ministério das Relações Exteriores do governo Michel Temer, com a justificativa de problemas de saúde está nas principais capas dos jornais desta quinta-feira. Destaque também para a descoberta de um sistema com sete planetas, dos quais todos eles, em princípio, poderiam conservar água em estado líquido em sua superfície

Veja os destaques dos jornais brasileiros nesta quinta-feira:

O Estado de S.Paulo (SP)

Serra alega problemas de saúde e deixa ministério

O tucano José Serra alegou um único pretexto, mas na verdade pesaram três motivos para pedir demissão de um dos cargos mais importantes da República, o Ministério de Relações Exteriores. Além das dores na coluna, que ele não conseguiu superar após a cirurgia de dezembro, e da depressão, que vem aumentando, Serra não estava feliz no cargo e temia entrar num bolo comum dos ministros e parlamentares da base aliada citados na Lava Jato, informa a colunista Eliane Cantanhede.

Folha de S.Paulo (SP)

Governo muda repasse de créditos da Nota Fiscal Paulista

O governo de São Paulo vai modificar as regras para repasse de créditos do ICMS que é devolvido aos contribuintes pelo programa da Nota Fiscal Paulista. Os repasses são atualmente de 20% do imposto recolhido por estabelecimento. As novas regras ditam que eles sejam feitos em cinco faixas, de zero, 5%, 10%, 20% e 30%.

Folha de S.Paulo (SP)

Astrônomos encontram sistema planetário com sete mundos rochosos

Cientistas anunciaram uma descoberta extraordinária: um sistema com sete planetas, dos quais todos eles, em princípio, poderiam conservar água em estado líquido em sua superfície — condição tida pelos cientistas como essencial para a vida.

O Globo (RJ)

Servidor do estado do Rio só receberá em 22 de março a parcela de janeiro

O governo do Rio anunciou o novo calendário de pagamento para os servidores que não receberam o salário de janeiro em sua totalidade. Em função do bloqueio das contas estaduais feito pela União, as parcelas foram alteradas. Nesta quarta-feira foi feito o primeiro depósito, de 577 reais.

Valor Econômico (SP)

Disputa entre MPF e a polícia atrasa Lava-Jato

Uma disputa entre Ministério Público e Polícia Federal está retardando a homologação da delação premiada de Nelma Kodama pelo juiz Sergio Moro. A doleira fez sua delação a delegados da polícia, mas o MPF questiona a competência do órgão para esses acordos. As divergências começaram no fim de 2015 e resultaram na saída de delegados da Lava Jato. O depoimento de Kodama é relevante porque revela a participação de corretoras no esquema criminoso.

Zero Hora (RS)

Como a polícia frustrou a maior fuga da história dos presídios do RS

Após três meses de investigação, Polícia Civil chegou ao túnel que libertaria ao menos 200 apenados do Presídio Central de Porto Alegre. A polícia tinha a informação, mas não sabia quando nem onde poderia ocorrer a fuga. Apenas cinco pessoas conheciam a ameaça: o secretário da Segurança Pública e quatro delegados.

Correio Braziliense (DF)



Receita Federal vai pedir celular e email na declaração do Imposto de Renda

Ampliando os tentáculos de controle sobre o contribuinte, a Receita Federal vai pedir número de celular e e-mail na identificação da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2017. Segundo a receita, essas informações são “opcionais” e não serão usadas de imediato.

