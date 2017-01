Seis vencedores vão dividir prêmio da Mega Sena da Virada

A Mega-Sena da Virada de 2016 foi sorteada na noite desta quinta-feira em São Paulo, com prêmio acumulado em pouco mais de 220 milhões de reais (5 milhões a menos do que o previsto pela Caixa Econômica Federal). Os números sorteados foram 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53 e seis vencedores dividirão o prêmio de exatos R$ 220.948.549,30.

Os vencedores acertaram todas as seis dezenas. Os bilhetes premiados são de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), e Fazenda Vila Nova (RS). Cada um dos ganhadores receberá R$ 36.824.758,22 – a aposta de Campo Grande foi um bolão de dez cotas e, por isso, cada participante vai receber 3,6 milhões de reais.

Pela quarta vez desde que foi criada, em 2009, a Mega da Virada pagou um prêmio menor do que o oferecido na edição anterior. No ano passado, o valor ultrapassou os 246 milhões de reais.

A Mega-Sena da Virada não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre as pessoas que acertarem cinco dezenas (quina). A probabilidade de um apostador acertar as seis dezenas é uma em 50 milhões.

O valor do jogo variava de acordo com a quantidade de números escolhidos. A aposta mínima, para quem joga seis números, custava 3,50 reais. O valor aumentava para cada número escolhido. Para jogar 15 números, o máximo possível, o valor da aposta era de 17.517,50 reais.