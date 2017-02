Sede da PF em Curitiba tem início de incêndio na madrugada

A sede da Polícia Federal em Curitiba teve um princípio de incêndio na madrugada desta segunda-feira, mas o fogo foi rapidamente controlado e não houve impacto sobre os trabalhos da Operação Lava Jato ou sobre os presos que estão detidos na carceragem do local, informou a PF.

Em nota, a PF disse que o princípio de incêndio aconteceu em uma sala no subsolo da superintendência da PF na capital paranaense, onde estão presos alguns dos envolvidos na Operação Lava Jato, como o ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht.

“Ressaltamos que o início de fogo foi controlado rapidamente, que não houve qualquer prejuízo aos custodiados, assim como aos trabalhos relativos à Operação Lava Jato”, afirmou a PF em nota.

“Peritos da PF já trabalham para levantar as causas e em virtude disso não haverá expediente no dia de hoje”, acrescentou o comunicado. A PF em Curitiba concentra os trabalhos de investigação da Lava Jato e tem sido responsável também pelos indiciamentos de acusados que geram denúncias do Ministério Público Federal (MPF) à Justiça.

(Com Reuters)