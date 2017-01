Secretário do Rio quer revistar quem vai de ônibus à Zona Sul

O novo secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro, coronel Paulo Amêndola, quer aumentar a repressão nas praias da Zona Sul carioca durante o verão. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo nesta quinta-feira, ele afirmou que os passageiros que descerem de ônibus na orla dessa região serão revistados.

Segundo ele, há marginais, delinquentes e ladrões que se misturam às pessoas que “querem apenas o lazer”. A Secretaria de Ordem Pública e o Poder Judiciário estão realizando reuniões para definir formas legais de atuação, visando evitar discriminações.

Na medida planejada por Amêndola, os passageiros serão revistados ao desembarcarem em pontos finais próximos às praias. Se estiverem com armas brancas ou de fogo, serão encaminhados à delegacia. Se estiverem sem dinheiro ou documentos, se tornarão suspeitos.

“Há menores de idade que saltam na Zona Sul sem dinheiro. Como vão voltar? Vão roubar de alguém ou dar calote. Os guardas nas areias estarão de olho nessas pessoas”, afirmou.

O secretário também pretende adotar o uso de spray de pimenta e arma de choque – apenas em casos de legítima defesa – se um guarda ou testemunha for agredido. Segundo ele, durante o verão, haverá 62 guardas treinados para ação em praia por turno. Nos finais de semana, serão 220 guardas nas praias, além do efetivo da Polícia Militar. “Acredito que, com isso, teremos paz nas praias neste verão.”