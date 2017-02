Sargento Pimenta comemora 50 anos de álbum dos Beatles

“It was 50 years ago today” (Foi há 50 anos hoje) foi o tema escolhido pelo bloco Sargento Pimenta para homenagear os Beatles este ano, com a comemoração dos 50 anos do álbum Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, que inspirou o nome do bloco. O tema deste ano é um trocadilho com a frase inicial da música It was 20 years ago today (Foi há 20 anos hoje). Além de várias canções clássicas da banda com batida de carnaval e funk, o bloco tocou o álbum inteiro na sequência.

Um dos fundadores do Sargento Pimenta, Leandro Donner, voz e guitarra da banda, disse que em sete anos o bloco lembrou o cinquentenário do álbum Help, em 2015, com o lema Help, I need sambare, e que o disco Sgt. Peppers merecia a mesma homenagem, por ser especial para os músicos ingleses.

“Além de ser um disco importante, antológico, é um disco carnavalesco, com eles [os Beatles] fantasiados de outra banda, com fardas, cores. A gente espera poder se aproximar dessa linguagem, mostrar o lado psicodélico dos Beatles, a parte da música indiana de George Harisson, com sonoridades que a gente vai usar ao vivo.”

A professora Jocélia dos Santos Chaves usava a camisa deste ano do bloco, espremida pela multidão na grade bem em frente ao palco. Ela diz que a família acompanha o bloco há quatro anos e o marido e filha, Antônio e Bruna, tocam caixa na bateria. “Eu amo o bloco, é excelente, animado, só com música dos Beatles, então a gente sempre acompanha, pega a blusa do ano e vem toda arrumada. Minhas músicas favoritas são Yesterday e All you need is love, que eles tocam como funk.”

A estudante Glória Cipriano também vestia uma camisa do Sargento Pimenta, mas de 2015. Ela diz que vai ao bloco desde 2014 e que começou a gostar de carnaval por causa dele. “Sou muito fã de Beatles e o Sargento Pimenta é um bloco diferenciado porque mistura dois universos, que é o rock dos Beatles e o carnaval. Então muita gente que não gosta de carnaval e de marchinha acaba vindo por causa dos Beatles. Eu também não era tão fã de carnaval, acabei gostando mais por causa do Sargento Pimenta, agora estou sempre no carnaval.”

Vestido como Jonh Lennon no Sgt. Pepper, o artista plástico Daniel Gnattali disse que é amigo dos músicos do bloco e há cinco anos “incorpora” o Beatle no bloco. “Já fui Jonh Lennon cabeludo, Jonh Lennon barbudo, esse ano eu Jonh Lennon Sgt Pepper. Sou artista plástico e todo ano faço a performance do Jonh Lennon e este ano resolvi misturar as duas coisas e vou fazer uma obra de arte ao vivo.”

Multidão

O Sargento Pimenta se firmou como um dos principais blocos do carnaval de rua carioca e atrai 180 mil pessoas ao Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade. Donner explica que o grupo amadureceu musicalmente e hoje os artistas trabalham exclusivamente com música, pois a banda básica, com 15 integrantes, viaja o Brasil todo fazendo shows. Além da banda principal, uma bateria de 140 ritmistas completa o bloco, que também já se firmou como uma atração do pré-carnaval paulista, onde toca há cinco anos.

O repertório deste ano inclui pela primeira vez músicas do álbum Sgt. Pepper como Lovely Rita, She’s Leaving Home, Within You Without You, Good Morning Good Morning e A Day In The Life. Entre as clássicas estão Yellow Submarine em ritmo de ciranda, Help! em ritmo de samba reggae e funk na música A Hard Day’s Night. She Loves You e All My Loving viraram marchinhas e Here Comes The Sun é tocada como quadrilha.

(Com Agência Brasil)