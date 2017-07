São Paulo: tempo seco dá uma trégua e deve chover amanhã

A chuva pode dar uma trégua nesta segunda-feira ao tempo seco que tem predominado em São Paulo. Segundo o serviço de meteorologia Climatempo, há 80% de probabilidade de chuva pela tarde e à noite na capital paulista, e a umidade relativa do ar pode chegar a 78%.

As temperaturas têm ligeira alta, mas não deve esquentar muito. Na segunda, a mínima prevista é de 14°C, e a máxima, de 22°C. O resto da semana deve seguir na mesma toada, com mínimas de 13°C e máximas de 23°C.

No último dia 2, a capital registrou a tarde mais fria do ano, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A média máxima na capital paulista foi de 16ºC.

O alívio no tempo seco deve ser passageiro. A Climatempo não prevê chuva para a cidade até o dia 18.

No interior de São Paulo, a circulação de vento associada a um grande sistema de alta pressão atmosférica (massa de ar seco) inibe a formação de nuvens, principalmente em cidades do centro-oeste e do norte do estado.

Essa é uma condição meteorológica típica do inverno e não deve se alterar no decorrer da semana. Algumas cidades do interior do país podem ficar com umidade beirando os 20% durante as tardes.

Por enquanto, a situação do Sistema Cantareira, que abastece a cidade de São Paulo e outras, não preocupa. O reservatório opera com 65% de sua capacidade neste domingo.