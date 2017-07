São Paulo tem frio recorde em 2017 nesta quarta-feira

Em meio a uma intensa frente fria, a Grande São Paulo vive um frio recorde, para o ano de 2017, nesta quarta-feira. A madrugada já foi a mais gelada do ano, com a medição automática de 7,9º C na estação do Mirante de Santana, na Zona Norte da capital paulista.

Segundo a consultoria Climatempo, a expectativa é que o frio se mantenha na parte da tarde, com temperaturas ainda mais baixas do que as de terça-feira, quando a cidade viveu o segundo clima mais frio para o horário dos últimos treze anos. Às 15h, na mesma estação, a temperatura era de 10,4º C , acima apenas de 24 de julho de 2013, quando os termômetros registravam 8,2º C.

Fora da capital, o estado viveu temperaturas abaixo de zero nesta madrugada. No Vale do Ribeira, sul de São Paulo e divisa com o Paraná, os índices chegaram a -1,4º C.

O Rio de Janeiro também deve ter uma quarta-feira de muito frio, segundo a consultoria. Apesar de ainda mais quente que no resto do país, as temperaturas máximas não devem passar de 20º C, o que garantiria o índice mais baixo para 2017 na cidade.

Capitais

A massa de ar polar, originária do sul do continente, provocou recordes de baixas temperaturas em outras capitais de diversas regiões do país. Na região sul do Brasil, Curitiba e Florianópolis viveram as menores temperaturas máximas para o ano – 11,4º C e 15,7º C, respectivamente, segundo a Climatempo. As capitais do Paraná e de Santa Catarina chegaram a registrar 2,2º C e 5,2º C.

Na Região Centro-Oeste, Cuiabá, no Mato Grosso, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também tiveram dias gelados. O MS teve a menor temperatura desde 2013, com 4,3º C. Na capital do MT, foram registrados apenas 9º C. No Norte, índices muito baixos também em Rio Branco, onde foram registrados 12º C no começo da manhã de terça.