Sanchez recebeu R$ 2,5 mi em Caixa 2 da Odebrecht, diz jornal

A construtora Odebrecht relatou o pagamento de 2,5 milhões de reais para a campanha do deputado federal Andrés Sanchez (PT-SP), que se elegeu para o primeiro mandato em 2014. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Sanchez é ex-presidente do Corinthians e responsável no clube pela construção do estádio do time em Itaquera. As obras foram realizadas pela Odebrecht. Sanchez foi eleito com mais de 169 mil votos.

De acordo com o jornal, a informação consta nos acordos de delação premiada do ex-diretor-superintendente Luiz Bueno e do ex-presidente de Infraestrutura do grupo baiano, Benedito Júnior, o BJ.

André Luiz de Oliveira, o André Negão, atual vice-presidente do Corinthians e assessor parlamentar de Sanchez, é apontado como o responsável por ter recebido o dinheiro, pago em espécie. Os dois negam as irregularidades.

Segundo a Folha apurou, a empreiteira apresentou documentos que comprovam o repasse de 2,5 milhões de reais. A Odebrecht foi a responsável pela construção da arena do Corinthians. Sanchez presidiu o clube entre 2007 e 2011.