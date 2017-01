Rodovias federais registram redução de acidentes graves

O número de acidentes graves durante as comemorações de Natal e Ano Novo nas rodovias federais do país caiu 18%, segundo Polícia Rodoviária Federal. De 23 de dezembro de 2016 a 1º de janeiro de 2017, a média de acidentes com ao menos um ferido em estado grave ou óbito foi de 50, ante 68,2 contabilizados no mesmo período entre 2015-2016.

No total, foram 2.769 acidentes nesse intervalo, o que resultou em 2.868 feridos e 225 mortos. Desse total, 500 foram graves.

Também houve redução de 10% na média de mortes. Nos nove dias entre 2016 e 2017, foram 22,5, ante 25 do mesmo período de 2015-2016.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, 223 pessoas foram detidas por dirigirem alcoolizadas.