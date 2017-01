Rio paga 2ª parcela dos salários atrasados de dezembro

O governo do Rio deverá depositar nesta terça-feira a segunda parcela do pagamento para os servidores que ainda não receberam os vencimentos integrais de dezembro. De acordo com a secretaria de Fazenda, com o depósito o Estado terá quitado 85,3% da folha líquida, que é de 2,1 bilhões de reais. O valor da parcela individual a ser depositada será de 688 reais.

O calendário de pagamento da Fazenda prevê outros pagamentos em 02, 06 e 08 de fevereiro. Somente nesta última data, a folha de dezembro estará 100% quitada. A primeira parcela dos atrasados foi depositada no dia 26. A Fazenda destaca que o calendário só será cumprido se não houver bloqueios das contas do Estado.

No dia 13 de janeiro o governo pagou os salários dos servidores ativos da Educação com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Cinco dias depois foi a vez dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da Segurança e dos órgãos vinculados. Também no dia 18 foram pagos integralmente os salários dos servidores ativos do Proderj e os vencimentos dos servidores ativos e aposentados da Secretaria de Fazenda e Planejamento e da Procuradoria Geral Estado (PGE).

(Com Estadão Conteúdo)