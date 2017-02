Reunião entre manifestantes e governo do ES termina sem acordo

1. Exército patrulha avenidas da cidade de Vitória, Espírito Santo zoom_out_map 1/52 Exército patrulha avenidas da cidade de Vitória, Espírito Santo (Paulo Whitaker/Reuters) Exército patrulha avenidas da cidade de Vitória, Espírito Santo

2. Exército patrulha avenidas da cidade de Vitória, Espírito Santopatrol a street in Vitoria zoom_out_map 2/52 Exército patrulha avenidas da cidade de Vitória, Espírito Santo (Paulo Whitaker/Reuters)

3. Exército patrulha avenidas da cidade de Vitória, Espírito Santo zoom_out_map 3/52 Exército patrulha avenidas da cidade de Vitória, Espírito Santo (Paulo Whitaker/Reuters)

4. Comerciantes fecham as portas por medo da violência na cidade de Vitória, Espírito Santo zoom_out_map 4/52 Comerciantes fecham as portas por medo da violência na cidade de Vitória, Espírito Santo (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

5. Comerciantes fecham as portas por medo da violência na cidade de Vitória, Espírito Santo zoom_out_map 5/52 Comerciantes fecham as portas por medo da violência na cidade de Vitória, Espírito Santo (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

6. Exército faz a segurança nas ruas de VIla Velha (ES) zoom_out_map 6/52 Soldado do Exército revista uma pessoa durante patrulha nas ruas de Vila Velha, no Espírito Santo - 09/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

7. Exército faz a segurança nas ruas de VIla Velha (ES) zoom_out_map 7/52 Soldados do exército patrulham as ruas de Vila Velha, no Espírito Santo - 09/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

8. Exército faz a segurança nas ruas de VIla Velha (ES) zoom_out_map 8/52 Soldados do exército patrulham as ruas de Vila Velha, no Espírito Santo - 09/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

9. Exército faz a segurança nas ruas de VIla Velha (ES) zoom_out_map 9/52 Soldados do Exército fazem a segurança das ruas e dos terminais rodoviários em Vila Velha, região metropolitana de Vitória - 08/02/2017 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

10. Exército faz a segurança nas ruas de VIla Velha (ES) zoom_out_map 10/52 Soldados do Exército fazem a segurança das ruas e dos terminais rodoviários em Vila Velha, região metropolitana de Vitória - 08/02/2017 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

11. Exército faz a segurança nas ruas de VIla Velha (ES) zoom_out_map 11/52 Soldados do Exército fazem a segurança das ruas e dos terminais rodoviários em Vila Velha, região metropolitana de Vitória - 08/02/2017 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

12. Exército faz a segurança nas ruas de VIla Velha (ES) zoom_out_map 12/52 Soldados do Exército fazem a segurança das ruas e dos terminais rodoviários em Vila Velha, região metropolitana de Vitória - 08/02/2017 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

13. Exército faz a segurança nas ruas de VIla Velha (ES) zoom_out_map 13/52 Soldados do Exército fazem a segurança das ruas e dos terminais rodoviários em Vila Velha, região metropolitana de Vitória - 08/02/2017 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

14. Exército faz a segurança nas ruas de Vitória (ES) zoom_out_map 14/52 Policiais descarregam um corpo no Instituto de Ciência Forense em Vitória, no Espírito Santo - 09/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

15. Exército faz a segurança nas ruas de VIla Velha (ES) zoom_out_map 15/52 Soldado do Exército revista uma pessoa durante patrulha nas ruas de Vila Velha, no Espírito Santo - 09/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 16/52 Soldados do exército patrulham ruas e terminais rodoviários vazios em Vila Velha, região metropolitana de Vitória, Espírito Santo (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

zoom_out_map 17/52 Soldados do exército patrulham ruas e terminais rodoviários vazios em Vila Velha, região metropolitana de Vitória, Espírito Santo (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

zoom_out_map 18/52 Corpos chegam ao departamento médico legal de Vitória, durante onda de violência na cidade (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

zoom_out_map 19/52 Soldados do Exército patrulham praia em Vila Velha (ES). Crise na segurança pública do Espírito Santo levou caos ao estado e à capital Vitória, com a greve da Polícia Militar (Joel Silva/Folhapress)

zoom_out_map 20/52 Soldados do Exército patrulham praia em Vila Velha (ES). Crise na segurança pública do Espírito Santo levou caos ao estado e à capital Vitória, com a greve da Polícia Militar - 08/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 21/52 Manifestantes contrários a greve da PM protestam em frente ao Quartel do Comando Geral da PM, no bairro de Maruípe (Gilson Borba/Folhapress)

zoom_out_map 22/52 Manifestantes contrários a greve da PM protestam em frente ao Quartel do Comando Geral da PM, no bairro de Maruípe (Gabriel Lordello/Folhapress)

zoom_out_map 23/52 Polícia Civil do Espírito Santo faz paralisação em protesto ao assassinato de um investigador na cidade de Colatina além de reivindicar melhores condições de trabalho - 08/02/2017 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

zoom_out_map 24/52 Protesto de policiais civis em apoio à greve dos policiais militares em Vitória (ES) - 08/02/2017 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

zoom_out_map 25/52 Protesto de policiais civis em apoio à greve dos policiais militares em Vitória (ES) - 08/02/2017 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

zoom_out_map 26/52 Mulher vende remédios em uma farmácia através de uma janela, em Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 27/52 Mulher vende remédios em uma farmácia através de uma janela, em Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo (Paulo Whitaker/Reuters) Mulher vende remédios em uma farmácia através de uma janela, em Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo

zoom_out_map 28/52 Suspeitos de assaltar lojas são detidos por policiais e soldados do exército, em Vitória (Paulo Whitaker/Reuters) Suspeitos de assaltar lojas são detidos por policiais e soldados do exército, em Vitória

zoom_out_map 29/52 Policiais abordam homens durante onda de violência em Vitória, Espírito Santo (Paulo Whitaker/Reuters) Policiais abordam homens durante onda de violência em Vitória, Espírito Santo

zoom_out_map 30/52 Manifestantes protestam contra a falta de polícia nas ruas queimando pneus em frente ao quartel central da PM do Espírito Santo - 07/02/2017 (Pablo Jacob/Agência o Globo)

zoom_out_map 31/52 Funerárias retiram corpos do IML de Vitória após greve da Polícia Militar - As ruas do Espírito Santo seguem praticamente sem policiamento, com um movimento de familiares de policiais militares bloqueando a saída de viaturas - 07/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 32/52 Funerárias retiram corpos do IML de Vitória após greve da Polícia Militar - As ruas do Espírito Santo seguem praticamente sem policiamento, com um movimento de familiares de policiais militares bloqueando a saída de viaturas - 07/02/2017 (Joel Silva/Folhapress)

zoom_out_map 33/52 Soldados das Forças Armadas realizam patrulhamento nas ruas da cidade de Vitória (ES) na tentativa de conter a onda de violência durante paralisação da polícia militar do estado - 06/02/2017 (Gabriel Lordello/Folhapress)

zoom_out_map 34/52 Soldados das Forças Armadas realizam patrulhamento nas ruas da cidade de Vitória (ES) na tentativa de conter a onda de violência durante paralisação da polícia militar do estado - 06/02/2017 (Gabriel Lordello/Folhapress)

zoom_out_map 35/52 Exército faz a segurança no Bairro Maruípe, em Vitória (ES). O Espírito Santo está sem a PM nas ruas porque protestos de familiares dos policiais bloqueiam as saídas dos batalhões. As famílias pedem reajuste salariam para a categoria, que é proibida de fazer greve - 07/02/2017 (Gilson Borba/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 36/52 Suspeitos de roubarem lojas são detidos pela Polícia Civil em Vitória, no Espírito Santo - 07/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 37/52 Suspeitos de roubarem lojas são detidos pela Polícia Civil em Vitória, no Espírito Santo - 07/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 38/52 Corpo é conduzido por membros do Instituto de Ciência Forense em Vitória, durante paralisação dos policiais militares do Espírito Santo - 07/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 39/52 Oficiais do exército prendem dois homens suspeitos de roubarem lojas em Vitória, no Espírito Santo. O estado enfrenta uma grave crise de segurança pública devido à paralisação dos policiais militares que reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho - 07/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 40/52 Segurança privada guarda a porta de uma loja no centro de Vitória, Espírito Santo - 07/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 41/52 Homens consertam uma porta de loja após ataque de assaltantes em Vila Velha, no Espírito Santo - 06/02/2017 (Vinicius Moraes/AFP)

zoom_out_map 42/52 Loja da Casas Bahia fica com a porta destruída após ataque de assaltantes em Vitória, no Espírito Santo - 06/02/2017 (Gabriel Lordello/Reuters)

zoom_out_map 43/52 Parentes de policiais militares mostram cartazes durante protesto em apoio à paralisação da categoria na entrada de uma delegacia em Vila Velha, no Espírito Santo - 06/02/2017 (Vinicius Moraes/AFP)

zoom_out_map 44/52 Violência no Espírito Santo - Comerciante que teve o carro atingido por quatro tiros na noite de domingo na BR 262 (Gabriel Lordello/Reuters)

zoom_out_map 45/52 Violência no Espírito Santo - Loja das Casas Bahia que foi arrombada e assaltada na noite de domingo (05/02) (Gabriel Lordello/Reuters)

zoom_out_map 46/52 Violência no Espírito Santo - Comerciante que teve o carro atingido por quatro tiros na noite de domingo na BR 262 (Gabriel Lordello/Reuters)

zoom_out_map 47/52 Manifestação de familiares de policiais impede saída de viaturas do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, na av. Maruípe, em Vitória (Gilson Borba/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 48/52 Comércio fechado na Vila Rubim em Vitória (ES), nesta segunda-feira (06), devido à greve de policiais. (Gilson Borba/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 49/52 Manifestação de familiares de policiais impede saída de viaturas do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, na av. Maruípe, em Vitória (Gabriel Lordello/Folhapress)

zoom_out_map 50/52 Manifestação de familiares de policiais impede saída de viaturas do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, na av. Maruípe, em Vitória (Gabriel Lordello//Folhapress)

zoom_out_map 51/52 Vista do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Vitória (ES). A Polícia Militar está fora das ruas desde a madrugada de sábado (4). (Gilson Borba/Futura Press/Folhapress)