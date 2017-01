Restaurante dá ‘VIP vitalício’ a jovem que caiu durante enxurrada

O famoso restaurante Paris 6, na capital paulista, encontrou a mulher que caiu pela força de uma enxurrada em frente ao local, na rua Haddock Lobo, após um temporal neste domingo. Em uma rede social, o bistrô pedia ajuda para localizar a mulher e oferecia uma “noite de estrela” para ela.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a jovem tenta atravessar a rua com a ajuda de um manobrista, quando é derrubada pela força da enxurrada. Nos comentários, muitos internautas pedem que o manobrista também receba um dia de estrela ou pelo menos uma recompensa pelo ato.

“Por mais que um de nossos gentis manobristas tenha tentado ajudá-la, a jovem foi derrubada pela força da água. Queremos convidar essa jovem para uma noite de estrela no Paris 6, como ela merece. Quem quiser ajudar, por favor, compartilhe da nossa intenção de encontrá-la”, diz Isaac, sócio-fundador do restaurante, que assina o texto.

A publicação foi postada na noite de segunda-feira e, na tarde desta terça, o restaurante informou que a jovem foi encontrada, mas pediu para se manter anônima. A mulher, identificada apenas como “Nathalia A.”, agradeceu a preocupação do estabelecimento com o acidente. “Aceitei me manifestar para mostrar que por trás do vídeo existe um ser humano”, afirmou.

O restaurante informou que Nathalia A. “se tornará uma VIP vitalícia em qualquer Paris 6 do mundo! Sua queda na rua poderia ter acontecido com qualquer um de nós. O que não poderia ter acontecido era a viralização de um vídeo satirizando um acidente”.

O manobrista Kleber, que socorreu a jovem após a queda, também foi lembrado pela “sua preocupação e coragem”.

O Paris 6, inaugurado em 2006 pelo paulistano Isaac Azar, é inspirado, segundo a casa, em cafés, bistrôs e brasséries centenários do 6º Distrito de Paris (região conhecida como Paris 6). Há quatro restaurantes em São Paulo, além filiais no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Campinas e Miami.

Veja o vídeo do momento da queda:

(Com Estadão Conteúdo)