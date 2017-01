Repórter da Globo News é atacada ao vivo na frente de presídio

Uma jornalista da Globo News foi atacada ao vivo na madrugada desta terça-feira, enquanto falava na frente de um presídio em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A repórter Larissa Carvalho participava do jornal Edição da Meia-Noite e noticiava um princípio de tumulto na penitenciária, com presos colocando fogo em colchões, quando foi agredida. No meio da fala da jornalista, uma mulher invadiu a transmissão e empurrou violentamente Larissa, que caiu no chão. Um agente de segurança conteve a agressora antes do link ao vivo ser cortado pela Globo News.

Minutos depois, o apresentador do jornal voltou a conversar com a repórter para saber o que havia acontecido, e afirmou que todos no estúdio estavam preocupados. “Está tudo bem. Foi um susto, mas está tudo bem”, afirmou Larissa, visivelmente nervosa. Profissional, a jornalista ainda informou que a agressão partiu do grupo de familiares de presos, que não concordaram com a informação passada pela Polícia Militar de que não há feridos no tumulto.