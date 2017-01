Relembre sabatina no Senado e votos de Teori Zavascki no STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki morreu nesta quinta-feira em um acidente aéreo em Paraty (RJ). Relator da Operação Lava Jato na Corte, Teori tomou posse em 2012.

Relembre abaixo trechos da sabatina do magistrado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e votos do ministro em temas polêmicos, como os grampos sobre os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara, a execução de penas a partir da condenação na segunda instância e a doação de empresas a campanhas eleitorais e partidos: