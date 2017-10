Outros ataques em escolas provocados por alunos

O episódio do menino que matou dois alunos em um ataque ao Colégio Goyases, em Goiânia, nesta sexta-feira 20 não é o primeiro que acontece no País. De 2002 a 2011, o Brasil já teve pelo menos outros cinco.

Relembre os principais:

SALVADOR

Um jovem de 17 anos matou duas alunas da sala do colégio particular Sigma, em Salvador, em 2002. Para atacar as colegas, ele usou um revólver calibre 38 pertencente ao pai, um perito policial.

O estudante carregava a arma na mochila e atirou no peito de Vanessa Carvalho Batista, que sentava ao seu lado na sala. Ela morreu na hora. Depois disso, o jovem caminhou um pouco dentro da sala e atirou em Natasha Silva Ferreira. Foram três disparos na cabeça e no peito. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Alunos disseram na época que o estudante estava revoltado com as colegas por conta de uma gincana.

TAÍUVA

Em janeiro de 2003, o ex-aluno da escola estadual Coronel Benedito Ortiz, em Taiúva, no interior de São Paulo, Edmar Aparecido Freitas, de 18 anos, matou uma pessoa a tiros e deixou outras 8 feridas. Em seguida, o rapaz se matou.

REALENGO

Em Realengo, na zona oeste do Rio, um o ex-aluno da escola municipal Tasso da Silveira – Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos – matou doze adolescentes em ataque que aconteceu em abril de 2011. Ele invadiu a sala de aula e atirou contra as vítimas.

Oliveira conseguiu entrar na escola sob argumento de que buscaria seu histórico escolar. Além dos 12 mortos, o ataque deixou outras 12 pessoas feridas. Segundo a polícia, o rapaz usou dois revólveres e um colete à prova de balas.

PIAUÍ

No interior do Piauí, em 2011, um adolescente de 14 anos que de se dizia vítima de bullying matou um colega a facadas. O ataque ocorreu na cidade de Corrente, extremo sul do Estado.

O menino disse à época para a polícia que era agredido todos os dias física e verbalmente. A ação do adolescente aconteceu no pátio da escola, quando os alunos esperavam o ônibus.

SÃO CAETANO DO SUL

Em setembro de 2011, um aluno de 10 anos atirou contra uma professora e depois se matou na escola Professora Alcina Dantas Feijão, em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O menino usou a arma de calibre 38 do pai, que era guarda civil. Os disparos foram feitos dentro de uma sala de aula com cerca de 25 alunos no momento do ataque.