Reforma da Previdência, Lula e Temer nas manchetes de 10/03/17

Mesmo na base do governo, o PSDB está preparando um conjunto de propostas para “abrandar” a reforma de Previdência. Porém, para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sem uma reforma consistente, o Brasil ficará insolvente. Entre os destaques desta sexta-feira nos principais jornais brasileiros também está a rejeição, por unanimidade, da queixa-crime do ex-presidente Lula, contra o juiz Sérgio Moro, por abuso de autoridade.

Confira as manchetes e outros destaques de jornais brasileiros na manhã desta sexta-feira:

Folha de S. Paulo (SP)

PSDB, aliado de Temer, quer abrandar reforma da Previdência

Apesar de a equipe econômica defender a aprovação integral da reforma da Previdência, o PSDB prepara um conjunto de propostas de alterações ao texto enviado pelo Executivo ao Congresso.

Tribunal rejeita queixa-crime de Lula contra Moro

Uma queixa-crime do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o juiz federal Sergio Moro foi rejeitada, por unanimidade, pelo TRF da 4ª Região, em Porto Alegre. O pedido corria em segredo de Justiça e dizia que Moro havia cometido abuso de autoridade.

O Estado de S.Paulo (SP)

Sem mudar Previdência, país ficará insolvente, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a reforma da Previdência não é uma questão de decisão, mas de necessidade em função das contas públicas brasileiras. Segundo ele, a questão fundamental é saber se a sociedade brasileira poderá cobrir o rombo previdenciário.

O Globo (RJ)

Governo pode desistir de idade mínima progressiva

O governo pode abrir mão do gatilho previsto na proposta de reforma da Previdência para elevar a idade mínima para aposentadoria de acordo com a expectativa de vida do brasileiro. A mudança faz parte de uma série de concessões em estudo para facilitar a aprovação da proposta no Legislativo.



Valor Econômico (SP)

Para PGR, acordo de leniência não pretende salvar empresas

O subprocurador-geral da República, Marcelo Muscogliati, afirmou que “acordo de leniência não existe para destravar crédito nem para salvar empresa”. Destina-se a “desmantelar o crime organizado”.

Zero Hora (RS)

Segunda lista de Janot dividirá citados por “atos criminosos”

Após três meses analisando os depoimentos de executivos da Odebrecht, a Procuradoria-Geral da República está pronta para remeter ao Supremo Tribunal Federal um relato minucioso de operações criminosas atribuídas a algumas das mais altas autoridades do país.

Correio Brazilienze (DF)

“Quem não quer as reformas é contra o país”

Às vésperas do bombardeio da Lava Jato sobre o sistema político nacional, o presidente Michel Temer demonstra otimismo sobre as realizações dos nove meses de gestão. Presidente afirma que é besteira os parlamentares ficarem contra as mudanças nas regras de aposentadoria com receio de perder votos.

A Tarde (BA)

Enem 2017 será realizado em dois domingos consecutivos

O Ministério da Educação (MEC) anunciou mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio que, neste ano, será realizado em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. As inscrições estarão abertas de 8 a 19 de maio.

O Liberal (PA)

Enem 2017 será feito em dois domingos

A medida deverá beneficiar os sabatistas, adeptos de religiões que guardam o sábado. Até o ano passado, eles tinham que ficar isolados em uma sala das 13h até o sol se pôr e faziam as provas no sábado à noite.