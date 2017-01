Rebelião Penitenciária Estadual de Alcaçuz

2 /6 Policiais militares entraram na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal (RN), na manhã deste domingo (15),com veículo blindado, vans e carros e terminaram com rebelião que já durava mais de 14 horas. (Frankie Marcone/Futura Press/Folhapress)

3 /6 Policiais militares entraram na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal (RN), na manhã deste domingo (15),com veículo blindado, vans e carros e terminaram com rebelião que já durava mais de 14 horas. (Frankie Marcone/Futura Press/Folhapress)

6/6 Detentos fazem rebelião no maior presídio do Rio Grande do Norte - 14/01/2017 (PM-RN/Divulgação)