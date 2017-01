Rebelião em presídio no interior do RN tem um preso morto

Um preso foi morto e outros cinco ficaram feridos em rebelião na noite desta quarta-feira, na Penitenciária Estadual de Seridó, em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), facções rivais entraram em confronto e iniciaram o motim, que foi controlado ainda durante a noite.

A penitenciária de Seridó tem capacidade para 257 pessoas, mas tinha cerca de 300 presos durante a rebelião, que foi reprimida pelas forças de segurança do próprio estado. Nas ruas de Caicó, a ação gerou represálias. Ao todo, foram registradas 27 ações envolvendo fogo, algumas em que a combustão chegou ao final e outras em que houve apenas um princípio de chamas. Segundo a Sesed, outros quatro atos foram neutralizados e sete pessoas foram detidas.

Foram queimados ônibus, carros oficiais da Prefeitura, um deles da Secretaria Municipal de Saúde, e do Governo do Estado. A Secretaria de Segurança afirma que o policiamento de Caicó foi reforçado, com a finalidade de coibir novas ações.