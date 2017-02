Rebelião em presídio do Rio Grande do Sul deixa 2 presos mortos

Uma rebelião na Presídio Estadual de Sarandi, no norte do Rio Grande do Sul, deixou ao menos dois presos mortos na manhã desta quinta-feira. Segundo informações preliminares, o motim na prisão, localizada a 333 km de Porto Alegre, foi iniciado por causa de uma briga entre detentos.

Soldados da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram ao local, mas, não ingressaram nas dependências do presídio – a entrada na penitenciária deverá ser feita por um Batalhão de Operações Especiais que se desloca para a cidade.

No fim da manhã, os presos estavam no pátio e colocavam fogo em colchões e objetos. A situação era tida como tensa pelas autoridades. De acordo com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), o presídio tem capacidade para 70 presos, mas abriga cerca de 160.

(Com Estadão Conteúdo)