Rebelião em presídio de MG deixa nove pessoas feridas

O motim do Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi controlado durante a madrugada desta terça-feira. No total, segundo a secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap), nove pessoas ficaram feridas — oito presidiários e um agente penitenciário.

Conforme a Seap, o tumulto começou no pavilhão 2, quando os presos começaram a atear fogo nos colchões. Em seguida, detentos de outros quatro pavilhões também se revoltaram.

A secretaria acionou Comando de Operações Especiais, o Grupo de Intervenção Rápida da Seap, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, que juntos conseguiram conter a rebelião depois de cinco horas.

Agressão a repórter

Durante a cobertura, a repórter Larissa Carvalho, da Globo News, foi agredida enquanto relatava ao vivo o tumulto na penitenciária, com presos colocando fogo em colchões. Uma mulher invadiu a transmissão e empurrou violentamente Larissa, que caiu no chão. Um agente de segurança conteve a agressora antes do link ao vivo ser cortado pela Globo News.

Minutos depois, o apresentador do jornal voltou a conversar com a repórter para saber o que havia acontecido e afirmou que todos no estúdio estavam preocupados. “Está tudo bem. Foi um susto, mas está tudo bem”, afirmou Larissa.