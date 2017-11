Reajuste de servidores, Eletrobras e China nas manchetes do dia

Reajuste de servidores, privatização da Eletrobras e investimentos da China no Brasil estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira. No Congresso, propostas de alteração na MP do governo que adia aumento do funcionalismo para 2019 beneficiam ao menos 17 categorias. Já projeto de lei que autoriza a venda da estatal prevê que um terço do valor será usado para compensar energia mais cara. Aquisições chinesas cresceram neste ano e já movimentaram R$ 35,3 bilhões.

O Estado de S.Paulo

Parlamentares agem para manter reajuste de servidores

Uma semana após o governo enviar ao Congresso medida provisória que adia para 2019 o reajuste do funcionalismo, parlamentares apresentaram pelo menos 236 emendas para mudar a proposta original. As alterações, encaminhadas à comissão especial mista (Câmara e Senado) que vai analisar a medida, deixam 17 categorias fora do congelamento de salários.

O Globo

Venda da Eletrobras deve frear alta na conta de luz

Para vencer as resistências no Congresso à privatização da Eletrobras, o governo incluiu no projeto de lei para autorizar a venda da empresa, que será enviado em regime de urgência, a previsão de que um terço do valor arrecadado seja utilizado para conter os reajustes na conta de luz a partir de 2019.

Folha de S.Paulo

Mercado prevê nova onda de investimento da China em 18

Ao menos dez empresas estão em estágio avançado para entrar no país, em áreas como energias renováveis, ferrovias, portos, mineração e papel e celulose. Leilões do Programa de Parcerias de Investimentos do governo podem atrair interessados já no primeiro semestre. De 6, no ano passado, passaram para 17 neste ano. As operações movimentaram pelo menos R$ 35,3 bilhões até outubro.

Valor Econômico

Temer decidiu privatizar Eletrobras por projeto de lei, diz ministro

Fernando Coelho Filho afirmou que governo vai “correr para [o projeto de lei] estar na Casa Civil até o fim da semana”.

Correio Braziliense

Covarde invade escola e mata garota com 11 tiros

Misael Pereira Olair, de 19 anos, pulou o muro do Colégio Estadual 13 de Maio, em Alexânia, e, usando máscara e armado com uma faca e um revólver .32, invadiu uma sala de aula e fuzilou Raphaella Novinski com 11 tiros. Ele a perseguia havia mais de ano. Queria namorá-la, mas ela o evitava. O rapaz confessou à polícia que o crime foi premeditado.