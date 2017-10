Racionamento de energia, desemprego e Temer nas manchetes do dia

Medidas para evitar o racionamento de energia, queda no desemprego entre trabalhadores com diploma universitário e votação de segunda denúncia contra o presidente Michel Temer estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira. Em novembro, reservatórios da Região Sudeste, onde está o grande estoque de energia do país, terão apenas 15% de água. Segundo o Globo, o governo comprará excedente da Argentina e antecipará a entrada de Belo Monte. Na Folha de S.Paulo, vagas para trabalhadores graduados cresceram 1,5%, enquanto no Estado de S.Paulo Temer tenta repetir na Câmara amanhã placar da votação da primeira denúncia.

O Globo

Para evitar racionamento, governo apressa medidas

Com os reservatórios de hidrelétricas mais vazios do que em 2001, ano do racionamento, o governo decidiu fazer um esforço para tentar garantir o fornecimento de energia. Esta semana, começará a importar da Argentina. A entrada de mais energia de Belo Monte no sistema será antecipada de março de 2018 para janeiro.

Folha de S.Paulo

Vaga qualificada cresce em meio ao desemprego

As vagas para trabalhadores que concluíram a universidade foram as únicas a crescer em 2016. Segundo documento divulgado pelo Ministério do Trabalho, a alta foi de 1,5%. O grupo ganhou quase 142 mil postos de trabalho, em contraste com a eliminação de 2 milhões de empregos formais no ano passado. Por outro lado, houve queda de 2,5% na renda dos profissionais mais qualificados.

O Estado de S.Paulo

Temer age para repetir ao menos placar da 1ª votação

O governo avalia ter 240 votos garantidos e age para conseguir pelo menos os 263 obtidos na 1.ª votação, amanhã, quando deputados vão votar a 2.ª denúncia contra Temer. A estratégia do Planalto para conquistar votos tem sido liberar emendas parlamentares e fazer nomeações em cargos. Os esforços estão concentrados em cerca de 40 deputados da base que ameaçam votar contra o peemedebista.

Valor Econômico

Lucros aumentam com inflação e juros em baixa

A combinação de juros em baixa com inflação menor e uma leve queda no dólar tornaram o ambiente macroeconômico mais favorável para as empresas no terceiro trimestre.

Jornal do Commercio

Alerta contra Aedes e risco de nova epidemia

Estado convoca municípios e população a adotarem medidas capazes de eliminar possíveis focos na Semana de Mobilização para o Combate ao mosquito, reduzindo as ocorrências de dengue, zika, chicungunha.