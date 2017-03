Queda no PIB, delação e febre amarela nas manchetes de 08/03/17

A delação do ex-executivo da Odebrecht Hilberto Mascarenhas mostrou que a empresa movimentou mais de 3 bilhões de dólares em pagamentos de propina entre 2006 e 2014. Ela veio no mesmo dia em que foi divulgado o resultado do PIB, que acumula queda de 7,2% nos últimos dois anos. Em Minas Gerais, passa de cem o número de mortos por causa da febre amarela.

Confira as manchetes e outros destaques de jornais brasileiros na manhã desta quarta-feira:

Folha de S. Paulo (SP)

Pior recessão da história abate 9,1% da renda média

Em um ano marcado por turbulências políticas, a economia brasileira encerrou 2016 com queda de 3,6% no PIB, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. Foi o segundo ano seguida de queda do indicador, que já havia recuado 3,8% em 2015.

O Estado de S.Paulo (SP)

Cenas do fundo do poço: Odebrechht: US$ 3,4 bi em dinheiro sujo

O ex-executivo da Odebrecht Hilberto Mascarenhas afirmou em depoimento ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral Herman Benjamin que o Departamento de Obras Estruturadas da empreiteira, conhecido como “departamento da propina”, movimentou cerca de 3,39 bilhões de dólares em pagamentos ilícitos entre 2006 e 2014.

PIB cai 7,2% em 2 anos: a maior crise da história

A economia brasileira encolheu pelo segundo ano consecutivo em 2016, confirmando a pior recessão desde 1930. O Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, caiu 3,6% no ano passado, segundo divulgou o IBGE nesta terça-feira. Com dois anos de recessão, o PIB brasileiro acumula retração de 7,2%.

O Globo (RJ)

STF decide que caixa 1 não legaliza propina

A decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) réu após ele ser acusado de receber propina por meio de doações oficiais registradas no TSE causou perplexidade no Congresso. No julgamento, os ministros do Supremo concordaram que a doação eleitoral pode ter sido usada para dar aparência legal ao pagamento de uma vantagem ilícita a Raupp.

Valor Econômico (SP)

PIB cai 3,6% e indica retomada lenta

A queda de 0,9% do Produto Interno Bruto no último trimestre de 2016, maior que a esperada pelos analistas, não muda a avaliação de que a economia deve voltar a crescer em 2017.

Zero Hora (RS)

Motoristas do Uber protestam em Porto Alegre por mais segurança

Motoristas do Uber e de outros serviços de transporte por aplicativo participaram de protesto por mais segurança em Porto Alegre. O ato, organizado por meio do WhatsApp, surgiu e ganhou força após Moises Doring Jeske, 33 anos, que trabalhava com o Uber, ser encontrado morto na zona norte da cidade.

O Estado de Minas (MG)

Febre amarela: mais de cem mortos

A febre amarela ainda requer atenção das autoridades de saúde. Os números de notificações e mortes pela doença aumentam a cada semana em Minas Gerais. Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde mostram que já são 1.076 casos suspeitos da doença. Os óbitos confirmados pela doença chegaram a 101.

Correio Brazilienze (DF)

Pra não dizerem que não falamos de flores

Manifestações estão marcadas em 48 países, incluindo o Brasil. A ideia é que as mulheres parem de trabalhar, mesmo que seja apenas por algumas horas, e usem adereços roxos neste Dia Internacional da Mulher.

Jornal do Commercio (PE)

PIB – O fundo do poço chegou

Em 2016, a economia encolheu e sacramentou a pior recessão da série histórica. Mas agora, segundo analistas, o caminho indica o início da reversão da curva negativa.

A Tarde (BA)

PIB cai e país tem pior recessão em 68 anos

O Produto Interno Bruto acumulou queda de 7,2% no biênio 2015-2016. Na série de crescimento econômico do IBGE, iniciada em 1948, foi a primeira vez que houve dois anos seguidos com queda anual do PIB.

O Popular (GO)

Transferência de presos vive impasse

Secretaria tem missão de devolver ao complexo de Aparecida 558 presos que foram transferidos ao presídio de Anápolis. OAB manifesta preocupação com a segurança.

A Crítica (AM)

TCE propõe tarifa de R$ 3,50. Prefeito nega

O prefeito em exercício de Manaus, Wilker Barreto, se recusou a aceitar a proposta da conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins, de baixar o valor da tarifa de ônibus para 3,50 reais até que uma equipe técnica faça uma análise da planilha de custos do transporte coletivo da cidade que motivou o reajuste para 3,80 reais decretado pelo prefeito Arthur Neto (PSDB).