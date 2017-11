Queda de muro no Rio de Janeiro deixa um morto e sete feridos

Uma pessoa morreu e pelo menos sete ficaram feridas em uma queda de muro, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos foram encaminhados para os hospitais Souza Aguiar e Salgado Filho. O acidente ocorreu na Rua Couto Magalhães. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o local permanece interditado.

Os bombeiros continuam no local buscando possíveis vítimas que ainda estejam soterradas, com a ajuda de um cão farejador. A Defesa Civil Municipal e a Polícia Militar também estão no local, auxiliando os bombeiros de quatro quartéis e do Grupamento e Busca e Salvamento.