Quais são as cidades brasileiras que podem ter neve nesta segunda

Uma massa de ar polar que chega ao Brasil no começo desta semana pode trazer a experiência da neve para duas cidades catarinenses: Urupema, de 2.400 habitantes, e São Joaquim, com população de 26,5 mil.

Rara no Brasil, a neve já foi flagrada em Santa Catarina em junho deste ano.

Os primeiros flocos do ano no Estado foram vistos no Morro das Antenas, em Urupema, e na sequência em São Joaquim.

A massa de ar polar que derrubou as temperaturas em Santiago, no Chile, avança pela América do Sul e deve gelar o sul do Brasil nesta segunda-feira, segundo o site do Climatempo.

Junto com o frio, pode vir neve para pontos específicos do país.

Mas, para que a neve seja formada, é preciso que o frio que chegará a Santa Catarina, ao Paraná e ao Rio Grande do Sul seja acompanhado de umidade.