PSDB, Previdência e rodovias nas manchetes de 30/11/17

Saída do PSDB do governo de Michel Temer, reforma da Previdência e obras de duplicação de estradas estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta quinta-feira. De acordo com a Folha de S.Paulo, tucanos não estão mais na base do governo. No Globo, rombo na Previdência terá de ser coberto por brasileiros que hoje têm até 25 anos. Concessionárias alegam dificuldades como recessão econômica e enxugamento de crédito para adiar obras nas rodovias, segundo o Estado de S.Paulo.

Folha de S.Paulo

Temer quer que o PSDB apresse saída da Esplanada

O presidente Michel Temer decidiu se antecipar ao movimento do PSDB e passou a pressionar o partido para que agilize seu desembarque da Esplanada. Temer ficou irritado com fala do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O tucano, que deve assumir a presidência do partido, já planeja o rompimento com o governo.

O Globo

Sem reforma, Previdência custará R$ 110 mil a cada jovem

Se as regras para a aposentadoria não mudarem, o rombo da Previdência deixará uma conta de R$ 110 mil a ser paga por cada brasileiro com menos de 25 anos. Considerando todos os benefícios previstos para o governo pagar no futuro, o déficit no sistema hoje é de R$ 9,23 trilhões, valor que terá de ser custeado pelos trabalhadores mais jovens, por meio de contribuições maiores ou mais tributos.



O Estado de S.Paulo

Concessionárias querem adiar obras de duplicação de estradas

Concessionárias de rodovias federais vão pedir o adiamento para 2028 da conclusão das obras de duplicação que haviam se comprometido a entregar em 2019. Diante de contratos que dificilmente seriam cumpridos por causa da recessão, do enxugamento do crédito do BNDES e da Lava Jato, o governo concordou em alongar o prazo de cinco para até 14 anos após a assinatura dos contratos.

Valor Econômico

Sem garantia de sucesso, Previdência pode ir a voto

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decide hoje se põe a reforma da Previdência em votação na próxima quarta-feira, mas, até a noite de ontem, ele não sabia se a base de apoio ao governo tem votos suficientes – 308 – para aprovar a medida em primeiro turno.

Estado de Minas

13º do Estado está nas mãos do Congresso

Pagamento depende de projeto que permite lançar títulos lastreados da dívida de contribuintes. O Estado tem cerca de R$ 6 bilhões em dívida ativa.