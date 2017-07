Prisão de Geddel Vieira Lima nas manchetes de 04/07/17

A prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) está na manchete dos principais jornais nesta terça-feira. Ele é o segundo ex-ministro a ir para a cadeia, depois de Henrique Eduardo Alves. Peemedebista, que já foi um dos mais influentes da gestão de Michel Temer, é acusado de obstrução de Justiça por tentar impedir delações, em investigação que começou com depoimento de Joesley Batista e apura sua gestão na Caixa.

O Globo

Prisão de Geddel aumenta pressão sobre Temer

No momento em que a CCJ da Câmara começa a analisar a denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer, pelo crime de corrupção passiva, a PF prendeu o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB), um dos mais próximos aliados do presidente e principal interlocutor do governo no Congresso até ser afastado do cargo, em novembro. Geddel é acusado de obstrução à Justiça, por ter tentado impedir delações do doleiro Lúcio Funaro e do deputado cassado Eduardo Cunha.

O Estado de S.Paulo

PF prende Geddel e Planalto teme cerco a Padilha e Moreira

Dois dias após a soltura do ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, a prisão de mais um político próximo a Temer devolveu ao Planalto o clima de apreensão e o temor de que os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) se tornem os próximos alvos. O governo também teme que o fato contamine a tramitação da denúncia contra o presidente na Câmara, que terá início nesta terça-feira.

Folha de S.Paulo

PF prende ex-ministro Geddel, amigo de Temer

Lúcio Funaro, que está preso, entregou à polícia registros de chamadas telefônicas que Geddel fez para sua mulher a fim de sondar se o doleiro aceitaria a colaboração premiada. Para os investigadores, essa atitude reforça “o perfil de alguém que reitera na prática criminosa”. O advogado do ex-ministro, Gamil Föppel, chamou a prisão de “absolutamente desnecessária”.

Valor Econômico

Empresa amplia gasto com inovação em plena crise

Empresas brasileiras que se destacam no campo da inovação ampliaram ou mantiveram investimentos nessa área com a perspectiva de sair da crise. É o que mostra pesquisa da Strategy& para a terceira edição do anuário ” Valor Inovação Brasil”, que premiou as companhias mais inovadoras do país.

Jornal do Commercio

Justiça ordena 50% dos ônibus nas horas de pico

Representantes dos trabalhadores rodoviários e das empresa de ônibus se reúnem nesta terça-feira no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para tentar negociar o fim da greve da categoria. Se não houver entendimento, a Justiça pode decidir sobre a questão.