Presos voltam a entrar em confronto em Alcaçuz, no RN

Detentos da Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal, voltaram a entrar em confronto na manhã desta quinta-feira. A Polícia Militar permanece do lado de fora do presídio e um helicóptero sobrevoa o local. Agentes penitenciários atiram balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Os presos arremessaram pedras contra o outro grupo e exibem facões e barras de ferro.

Desde a manhã desta quinta, os presos voltaram a subir no telhado da penitenciária. A Tropa de Choque da Polícia Militar entrou na tarde desta quarta-feira na penitenciária em uma iniciativa para retomar o controle do presídio, que está rebelado desde o último sábado. Os homens da Tropa de Choque transferiram 220 homens ligados à facção Sindicato do Crime do RN (SDC), que foi alvo de ataques do Primeiro Comando da Capital no último fim de semana – ao todo, 26 detentos foram assassinados, metade deles decapitados.