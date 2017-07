Presos ateiam fogo a colchões e iniciam motim no CDP de Pinheiros

Presos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, iniciaram por volta das 12h30 desta segunda-feira uma rebelião ateando fogo em colchões e controlando parte da unidade. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), não há por enquanto registro de feridos e reféns.

De acordo com a secretaria, o Grupo de Intervenção Rápida (GIR) foi acionado e entrou na unidade para restabelecer a ordem na prisão, localizada na Marginal Pinheiros, próximo ao cruzamento com a Marginal do Tietê. O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter o fogo. A Polícia Militar também está no local.

O CDP de Pinheiros está superlotado – segundo a SAP, ele tem capacidade para 521 presos, mas abriga 1.383 detentos.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)