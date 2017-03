Presidente da Portela passa mal e não participa de desfile

O presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães, de 68 anos, não conseguiu ver a escola desfilar como campeã do carnaval carioca de 2017. O carnavalesco passou mal e foi internado na madrugada deste domingo (5), quando a agremiação se preparava para a concentração do Desfile das Campeãs, no Sambódromo.

Segundo a assessoria da escola, Magalhães, que é hipertenso, estava em um camarote com amigos quando se sentiu mal, por volta das 23 horas. Antes de ser levado a um hospital, ele foi atendido no posto médico do Sambódromo.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro informou que Magalhães foi atendido na Coordenação de Emergência Regional Professor Nova Monteiro (CER Leblon), do Hospital Miguel Couto, no Leblon. Depois, ele foi transferido para o Hospital Copa D’or.