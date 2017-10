Prefeitura fecha terceiro parque em SP por causa da febre amarela

A prefeitura de São Paulo interditou por tempo indeterminado o parque Anhanguera, na zona norte da capital, por causa de suspeita de febre amarela. Em nota, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente informou que a interdição é uma medida preventiva após terem encontrado um macaco morto pela doença dentro do maior parque da cidade.

Esse é o terceiro parque interditado pela prefeitura. Na semana passada, o Horto Florestal e o parque da Cantareira – ambos na zona norte da cidade – também foram fechados, após um bugio ter sido encontrado morto na região e exames terem constatado a presença do vírus da doença nele.

Não existem registros de casos de febre amarela em zonas urbanas no Brasil desde 1942. Apesar de ser hospedeiro da doença, o macaco não transmite o vírus para a população. O responsável pela transmissão é o mosquito Aedes aegypti, depois de picarem alguém já infectado.

PREVENÇÃO

A prefeitura anunciou ainda que pretende vacinar 2,5 milhões de pessoas contra a febre amarela nas próximas semanas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de Unidades Básicas de Saúde (UBS) que vão oferecer a imunização será ampliado de quatro para 33 a partir desta quarta.

A decisão foi tomada após a confirmação de que um macaco do tipo bugio morto no Horto Florestal, na Serra da Cantareira. “Nossa expectativa é vacinar 500 mil pessoas na primeira fase de imunização, outras 500 mil na segunda e mais 1,5 milhão na terceira, totalizando 2,5 milhões”, explica Wilson Pollara, secretário municipal da Saúde. “Teremos vacina suficiente para toda a população que precisa ser imunizada. Não há motivo para pânico”, completou. Nesta terça-feira (24), São Paulo deve receber um lote de 500 mil doses.

Segundo balanço parcial divulgado pela secretaria, de sábado (21) até agora foram imunizadas emergencialmente 12 mil pessoas na região do Horto. No entanto, desde setembro a prefeitura vinha vacinando preventivamente os moradores da região. Nas quatro UBS do distrito Anhanguera, que começaram a dar a vacina no mês passado, 35 mil doses já haviam sido aplicadas.

Nesta primeira fase, serão vacinadas crianças com idade a partir de 9 meses que residam num perímetro de até 500 metros das margens dos dois parques. Na segunda etapa, o limite será ampliado para 1000 metros e a terceira fase dependerá de nova avaliação epidemiológica.

Em abril deste ano, o governo brasileiro adotou orientações internacionais e passou a recomendar apenas uma dose da vacina contra a febre amarela durante toda a vida. As pessoas que já se vacinaram quando eram bebê e têm a carteira com a comprovação, não precisam mais tomar a dose chamada de “reforço”, após os 10 anos.

(com Agência Brasil)