Prefeito publica decreto em que entrega chave da cidade a Deus

O primeiro ato do novo prefeito de Guanambi (BA), cidade de 86.000 habitantes a 680 quilômetros de Salvador, foi decretar a entrega da “chave da cidade” a Deus. Eleito em outubro do ano passado com 23.989 votos, Jairo Silveira Magalhães (PSB), publicou ontem no Diário Oficial do município um decreto com a medida. No texto, o prefeito se diz “designado por Deus” e sentencia: “a minha palavra é irrevogável!”.

“Eu, Jairo Silveira Magalhães, prefeito de Guanambi, designado por Deus, eleito pelo voto popular para gestão de 2017/2020, decreto a entrega da chave deste município de Guanambi a Deus”.

Empresário e sócio de uma loja de pneus, Magalhães declara “que esta cidade pertence a Deus e que todos os setores da Prefeitura Municipal estarão sobre (sic) a cobertura do Altíssimo”.

No decreto, o prefeito, que ocupa pela primeira vez o cargo, afirma ainda que todas as “forças espirituais do mal” na cidade estarão sujeitas a Jesus e cancela todos os pactos com “qualquer outro Deus ou entidades espirituais”.

Jairo Magalhães e o vice-prefeito, o ex-vereador Hugo Costa (PSD), sequer mencionam a palavra “Deus” no plano de governo que os elegeu.

Leia abaixo o decreto: