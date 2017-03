Portela, PIB, caixa 2 e outras manchetes de 02/03/2017

O título da Portela no Carnaval carioca, depois de 33 anos, o depoimento de Marcelo Odebrecht na Justiça Eleitoral e os sinais de recuperação da atividade econômica estão entre as manchetes dos principais jornais brasileiros desta quinta-feira. Enquanto a festa do Carnaval dominou a região de Madureira, no Rio de Janeiro, Marcelo Odebrecht confirmou ter se encontrado com o presidente Michel Temer durante tratativas para a campanha eleitoral de 2014, mas negou ter acertado um valor de doação com ele. Já a equipe econômica projeta um 2018 de crescimento.

Folha de S. Paulo (SP)

Gestão Temer vê retomada e diminui corte orçamentário

Sinais de recuperação da atividade econômica em alguns setores levaram o governo a refazer suas contas e criaram uma folga para a administração do Orçamento da União no início deste ano.

Yunes salvou Temer ao revelar que foi ‘mula’, dizem amigos do presidente

Amigos e assessores do núcleo pessoal de Michel Temer elogiaram a iniciativa do empresário José Yunes de se antecipar às investigações e declarar que havia sido “mula” do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Eles acreditam que o presidente foi preservado e até salvo pela atitude, de acordo com informações da colunista Mônica Bergamo.



O Estado de S.Paulo (SP)

Chapa Dilma Temer teve caixa 2, afirma Odebrecht

O executivo Marcelo Odebrecht disse em depoimento à Justiça Eleitoral, que 4/5 dos recursos destinados pela empresa para a campanha da chapa Dilma-Temer em 2014 tiveram como origem o caixa 2. O empreiteiro afirmou ainda que a petista tinha dimensão da contribuição e dos pagamentos feitos também ao então marqueteiro do PT, João Santana.

Ao menos 50 alvos da Lava Jato sem foro estão no STF

Pelo menos 50 investigados na Lava Jato detêm, atualmente, foro indireto no Supremo Tribunal Federal (STF). São casos de alvos da operação que não possuem cargo com prerrogativa para serem julgados pela Corte, mas têm seus casos conduzidos no tribunal em razão da ligação das investigações com autoridades.

O Globo (RJ)

Portela lava alma

Em um ano marcado por acidentes na Sapucaí, a Portela conquistou o título de 2017, depois de 33 anos de jejum. A maior campeã do Carnaval carioca tem agora com 22 vitórias.

Valor Econômico (SP)

Temer aposta em alta do PIB acima de 3% em 2018

O presidente Michel Temer comemora a recuperação da economia “num prazo recorde que surpreendeu a nós mesmos” e projeta um crescimento de 2,8%, em dezembro deste ano, e de “mais de 3% em 2018”.



Zero Hora (RS)

Marcelo Odebrecht confirma ao TSE caixa 2 para a chapa Dilma-Temer

O executivo Marcelo Odebrecht, herdeiro e ex-presidente do grupo que leva seu sobrenome, confirmou ter se encontrado com o presidente Michel Temer durante tratativas para a campanha eleitoral de 2014, mas negou ter acertado com o peemedebista um valor para a doação.

O Estado de Minas (MG)

Lições da nossa maior festa

A organização, o planejamento e o pulso firme foram considerados a fórmula do sucesso do Carnaval deste ano. A festa atraiu 3 milhões de foliões, segundo estimou a Belotur, em 400 blocos desde 11 de fevereiro até esta quarta-feira.

Jornal do Commercio (PE)

Menos gente no Carnaval do Recife

A presença menor de foliões no Galo da Madrugada e no Recife Antigo foi sentida, mas a festa recebeu 1,3 milhão de pessoas. A ocupação hoteleira chegou ao nível de 97% de ocupação, segundo a prefeitura do Recife.

A Tarde (BA)

Marcelo Odebrecht depõe e Temer quer anulação

A defesa do presidente Michel Temer estuda questionar a legalidade dos depoimentos de delatores da Odebrecht, incluindo o do ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht, ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O Liberal (PA)

Odebrecht diz que ajudou Dilma-Temer com caixa 2

O depoimento de Marcelo Odebrecht foi colhido dentro da ação que investiga a campanha que elegeu a chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014.

O Popular (GO)

SMT perde controle total dos semáforos nas ruas de Goiânia

O fim do fornecimento do serviço de controle de parte dos semáforos de Goiânia tem afetado todo o sistema de sincronismo e inviabilizando o monitoramento por parte da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade.

A Crítica (AM)

Tragédia na estrada

Gerente do Banco do Brasil, esposa e irmã morreram em acidente na rodovia estadual AM-254. Dois filhos do casal sobreviveram. Ao todo, sete pessoas estavam no veículo.