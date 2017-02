Policial civil é preso após atirar contra PMs em protesto no Rio

Um agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro atirou contra policiais militares do Batalhão de Choque durante um protesto marcado por confrontos na tarde desta quarta-feira (1), no centro do Rio. De acordo com a assessoria da PM, ninguém ficou ferido.

Por volta das 16h30, depois de atirar contra colegas da segurança que estavam na Avenida Rio Branco, uma das mais movimentadas da região, Wandre Nicolau de Souza fugiu usando o metrô, mas foi capturado e preso ao sair na estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Com ele foi apreendida uma pistola Glock 40 com munições em falta. Wandre confirmou os disparos e foi encaminhado por policiais militares do setor de inteligência para a Corregedoria da Polícia Civil.

O protesto é o terceiro do ano contra as medidas de arrocho fiscal encaminhadas pelo governo do Rio para a Assembleia Legislativa (Alerj), que retornou nesta quarta-feira do recesso parlamentar. A manifestação acabou em confronto depois que policiais que faziam o cordão de isolamento em frente à Alerj foram atacados com pedras e reprimiram manifestantes que forçaram a derrubada das grades que rodeavam o prédio.

Entre as medidas apresentadas pelo governo está o criticado aumento da tarifa fixa previdenciária de 11% para 14%, além de uma alíquota extra de mais 8% durante três anos, prorrogáveis por mais três.