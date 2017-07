Polícia Rodoviária Federal reduz serviços por falta de verba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou, na noite desta terça-feira, redução nas atividades de policiamento de estradas em razão de falta de verba. Em nota, a corporação afirma que, “em função de contingenciamento orçamentário”, a PRF “adotará medidas para adequação à nova realidade”, determinando a suspensão imediata do policiamento e resgate aéreo, redução do deslocamento de viaturas para patrulha e desativação de unidades operacionais. Além disso, a partir desta quinta-feira, os serviços de escolta de cargas superdimensionadas e escoltas em rodovias federais também devem ser suspensos.

Segundo a corporação, os cortes de serviço foram adotados em consequência do contingenciamento de verbas imposto pelo governo federal para 2017. Como possui caráter temporário, as “medidas adotadas foram selecionadas de maneira que impactem o mínimo possível a atividade finalística do órgão e que possam ter reversão sem prejuízos à administração quando da recomposição orçamentária”, esclarece a PRF. Segundo o órgão, a limitação afeta principalmente a aquisição de combustível, manutenção e diárias.

O horário de funcionamento das unidades administrativas também será alterado. Será priorizado o atendimento ao público entre 9h e 13h. As superintendências regionais da PRF devem divulgar novos horários de funcionamento de cada unidade.

O objetivo da restrição nos serviços é diminuir o prejuízo no atendimento de ocorrências emergenciais. Para isso, a PRF pretende priorizar atendimento de acidentes com vítimas, auxílios que sejam de competência exclusiva do órgão e enfrentamento a crimes.

O cronograma de desativação de unidades operacionais se dará conforme planejamento e adequação regional, afirma o órgão, com o policiamento das áreas das unidades desativadas sendo assumido por outras unidades operacionais, de acordo com os critérios da gestão regional.

“Esclarecemos que a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com Ministério da Justiça e Segurança Pública, está em tratativas com Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que se tenha uma célere recomposição do orçamento e o consequente restabelecimento dos serviços e normalização da atuação da instituição”, escreve a PRF no comunicado.

Rio de Janeiro

Segundo a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, o corte de verbas não afetará o policiamento das estradas fluminenses. A assessoria de imprensa da superintendência afirma que está previsto, inclusive, o reforço de patrulhamento no Rio de Janeiro.

Na semana passada, a Secretaria Nacional de Segurança Pública assinou a liberação de 19,72 milhões de reais para garantir esse reforço por um ano.