Polícia investiga se incêndio em Curitiba foi proposital

A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Curitiba (PR) está investigando as suspeitas de ter sido proposital um incêndio em um apartamento da capital, na madrugada desta quarta-feira (8).

Na ocasião, um dos moradores do imóvel, João Paulo Corre, de 56 anos, pulou da janela do 15° andar do edifício e morreu. Inicialmente, acreditou-se que ele ficou desesperado para escapar das chamas. Entretanto, a polícia civil e peritos do Instituto de Criminalística verificaram que a porta do apartamento estava vedada com fica isolante, o que sugere que João Paulo procurou isolar os cômodos para impedir a saída da fumaça.

Ainda conforme a polícia, além de a porta não ter sido afetada pelas chamas, a chave estava nela, indicando que a vítima poderia sair do apartamento se quisesse. Em depoimento à polícia, o irmão de João, Marcelo Correa, de 57 anos, disse que dormia durante o incêndio. Relatou ter acordado com uma forte explosão seguida pelo fogo. Ele disse ainda que o irmão passava por problemas financeiros e, por isso, pode ter decidido causar o incêndio.

Marcelo foi resgatado no banheiro do apartamento com ferimentos leves e foi levado ao Hospital Evangélico da Capital para ser atendido. Segundo os médicos, ele está consciente e em fase de recuperação. A polícia trata o caso como uma possível tentativa de homicídio seguida de suicídio.

Incêndio

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado na madrugada desta quarta-feira (8) por volta de 5h20, momento em que foram chamados, e atingiu o 15° andar, o penúltimo do edifício.

A rua do edifício ficou interditada por mais de duas horas. Ao todo, foram necessários 18 bombeiros e 35 mil litros de água para conter o fogo. O apartamento ficou completamente destruído e o prédio foi interditado. Os moradores foram abrigados em um prédio vizinho. As chamas só foram controladas por voltas das 6h10.

Ninguém soube informar qual teria sido a causa do incêndio. Conforme o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de havia um vazamento de gás.