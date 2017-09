Polícia faz nova operação à procura do traficante Rogério 157

As tropas do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Ações com Cães e do Choque realizam, desde a manhã desta quinta feira, 28, uma operação nas favelas do Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio.

A ação seria mais uma tentativa de localizar o traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que teria deixado a Favela Rocinha, onde lidera o tráfico de drogas e se escondido na Maré. Informações passadas ao Disque-Denúncia indicam que o traficante estaria na região.

Ao chegar na Maré, a tropa da PM foi recebida com granadas e tiros de fuzil pelos criminosos da região. Pelas redes sociais, moradores relatam a situação de guerra e dizem que muitas crianças não tiveram como sair de casa para ir à escola. Também por causa do tiroteio, mulheres dizem que ficaram impossibilitadas de ir para o trabalho.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que devido à operação no Complexo da Maré, das oito unidades de saúde apenas uma abriu para atendimento aos pacientes. As outras estão fechadas, por motivo de segurança dos servidores e da população.

Maré

O complexo da Maré é composto por 16 favelas e tem cerca de 130 mil moradores. Fica às margens da Baía de Guanabara e próximo ao acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão. E junto à Avenida Brasil, principal ligação da zona portuária do Rio com a zona oeste, com mais de 54 km. PM faz operação no complexo da Maré a procura do traficante Rogério 157

(Com Agência Brasil)