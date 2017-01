Polícia coloca ‘muro’ de contêineres entre facções rivais no RN

A polícia militar do Rio Grande do Norte começou a colocar neste domingo um “muro” feito de contêineres para separar as facções rivais no presídio de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal. A barricada improvisada busca evitar novos conflitos entre os presos que pertencem ao Sindicato do Crime e os que são do Primeiro Comando da Capital (PCC). No fim de semana passado, uma briga de facções resultou na morte de 26 detentos.

Apesar da entrada da polícia, os presos ainda controlam a maior parte do presídio de Alcaçuz e seguem soltos pela unidade.

No sábado, uma equipe de peritos realizou buscas em áreas da penitenciária em que não há presos e encontrou um crânio completo, um incompleto e um fragmento de crânio, além de prováveis fragmentos de ossos.