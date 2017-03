Polícia apura morte de jovem achado inconsciente em Copacabana

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando a morte do universitário paulista Ruan Kaike dos Santos, 22 anos, que viajou à cidade para participar do Carnaval e foi encontrado desacordado no domingo na praia de Copacabana, na Zona Sul.

O delegado Gabriel Ferrando, da 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), disse que aguarda a conclusão do laudo de necropsia e que ouvirá familiares e testemunhas. Para a polícia, a principal suspeita é a de afogamento, mas amigos estão escrevendo em sua página no Facebook que ele foi vítima de homofobia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), não foram encontradas lesões externas no corpo de Kaike.

Em seu último post, às 14h40 de sábado, o jovem aparece em uma foto fantasiado com asas de anjo e uma saia rosa, no bairro de Santa Teresa, na região central, sob a legenda “Por aí”. Às 14h50 do mesmo dia, ele ainda respondeu a um comentário a sua foto, agradecendo os elogios.

Após ser encontrado desacordado, ele foi levado de ambulância pelo Corpo de Bombeiros e internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro da Gávea, na Zona Sul, em “estado gravíssimo”, segundo a SMS. No Instituto Médico Legal (IML), familiares aguardam pela liberação do corpo do jovem para levá-lo a Campinas, no interior de São Paulo, onde será enterrado.

(Com Estadão Conteúdo)