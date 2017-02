PMs são “resgatados” de helicóptero de quartel, em Vitória

Cerca de cem policiais militares que estavam aquartelados no Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo estão sendo “resgatados” de helicópteros. A operação foi necessária porque um grupo de mulheres de PMs montaram piquetes na porta do quartel para impedir a saída dos militares que desistiram da greve. A Secretaria de Segurança informa que 70 policiais serão retirados em aparelhos da FAB e da própria PM.

O clima é tenso no portão do comando geral, onde as mulheres de militares que seguem em greve protestam contra os praças que abandonaram o motim. As manifestantes impedem, inclusive, o aceso de ambulâncias ao quartel. Há informações que existem militares precisando de atendimento médico.