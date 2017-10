PM vai investigar pai de menino que matou 2 em escola de Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) informou nesta sexta-feira, 20, que a corregedoria do órgão vai investigar o major Malaquias, pai do menino de 14 anos que matou dois adolescentes a tiros no Colégio Goyases, no Conjunto Riviera, em Goiânia (GO). Outras quatro pessoas ficaram feridas. A arma usada no ataque era do policial.

VEJA localizou o perfil pessoal do major no Facebook. A última postagem foi feita no dia 22 de agosto. Trata-se de uma foto, na qual Malaquias aparece acenando para a câmera.

Filho de militares, o jovem estaria sofrendo bullying dos colegas e pegou a arma em casa para se vingar.

Os alunos Lara Fleury Borges, de 14 anos; Marcela Rocha Macedo, de 13 anos; Isadora de Morais Santos, de 14 anos, e Hyago Marques Barbosa, de 13 anos, foram socorridos com vida. Hyago está no Hospital de Acidentados da cidade. Os demais foram levados ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

O Colégio Goyases oferece educação infantil e ensino fundamental, atendendo estudantes até o 9º ano. A faixa etária abrangida, portanto, é entre 6 e 15 anos.