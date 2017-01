Coletes: PF diz que decisão judicial não prejudica operações

Em nota distribuída nesta quinta-feira, a Polícia Federal negou que as operações em Brasília estejam comprometidas por causa da falta de coletes à prova de bala.

Conforme mostrou o site de VEJA, a Justiça Federal determinou que policiais das unidades da corporação no Distrito Federal não cumpram missões sem coletes balísticos. Ordenou ainda que a direção do órgão providencie imediatamente novos equipamentos para serem usados em operações externas.

Pela decisão, sem coletes em condições de uso os agentes da capital federal não poderiam realizar operações.

Na nota, porém, a Polícia Federal informa que possui coletes dentro do prazo de validade – e garante que as operações em Brasília não estão ameaçadas pela decisão judicial.

“A PF dispõe de quantidade suficiente de equipamentos aptos a serem utilizados, dentro do prazo de validade”, diz a nota. “A área operacional da PF no DF não foi prejudicada com a decisão [da Justiça Federal], uma vez que há estoque suficiente para o desempenho das atividades.”

À Justiça, ao pedir a liminar, o sindicato dos agentes federais no DF informou que a maior parte dos coletes venceu em 11 de janeiro, sem que houvesse reposição.

A Superintendência Regional da PF afirma que, no início desta semana, mandou recolher os coletes vencidos. E informou que a aquisição de um novo lote de coletes está em estágio avançado.

A PF não esclareceu a exata quantidade de coletes vencidos, nem quantas unidades em condições de uso estão à disposição dos agentes que trabalham em Brasília.