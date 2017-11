PF desmonta quadrilha que desviou quase R$ 400 milhões da Caixa

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira uma operação para desmontar uma quadrilha suspeita de desviar cerca de R$ 385 milhões da Caixa Econômica Federal por meio fraudes a contratos de tecnologia da informação.

Cerca de 50 policiais cumprem 10 mandados judiciais de busca e apreensão em Brasília.

As investigações apontam que os funcionários do banco e o sócio da empresa de consultoria recebiam propina para favorecer as empresas de TI contratadas pela CEF. As empresas de TI faziam repasses a uma empresa de consultoria para pagar pelos serviços que ela sequer prestava. Parte desses valores, de acordo com a PF, era distribuído pela empresa de consultoria para os demais membros da quadrilha.

A organização é formada por empregados da Caixa, empresários da área de TI e uma empresa de consultoria que pertence a um ex-funcionário do banco.

Os integrantes do esquema vão responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e formação de quadrilha. A operação, batizada de Backbone, recebeu esse nome para fazer referência à espinha dorsal de um sistema de rede de computadores.