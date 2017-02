PF cumpre mandados de prisão no Rio em nova fase da Lava Jato

A Polícia Federal está nas ruas do Rio de Janeiro desde as 6h desta quinta-feira para cumprir mandados de prisão da 38ª fase da Operação Lava Jato. São 15 mandados de busca e apreensão e outros dois de prisão preventiva. O nome da operação – Blackout – é uma referência ao sobrenome de dois dos operadores financeiros do esquema criminoso que envolve a Petrobras: Jorge Luz e Bruno Luz.

De acordo com a polícia, os investigados vão responder pela prática de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

Em breve, novas informações.