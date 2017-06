PF apreende 15 joias em busca na casa da irmã de Adriana Ancelmo

Agentes da Polícia Federal apreenderam nesta sexta-feira 15 joias no apartamento da irmã da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro Adriana Ancelmo como parte das investigações da Operação Calicute, desdobramento da Lava Jato no estado. A ação teve por finalidade de localizar 149 joias adquiridas por Adriana e pelo marido, o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), em joalherias da cidade para lavar dinheiro obtido por meio de corrupção.

Na denúncia apresentada à Justiça pelo Ministério Público Federal (MPF), consta que Cabral e Adriana adquiriram pelo menos 189 joias desde o ano 2000 e que apenas 40 foram apreendidas pela PF em operações de busca e apreensão.

A própria irmã de Adriana, identificada como Nusia, recebeu os agentes federais em casa. De acordo com as investigações da PF, as joias teriam sido dadas por Adriana a uma sobrinha, filha de Nusia. Foram apreendidos cinco anéis, sete brincos, dois cordões e um colar de pérolas.

O outro endereço onde os agentes estiveram em busca de joias foi no apartamento da ex-governanta de Adriana Ancelmo, Gilda Maria de Souza Vieira da Silva. Na casa, no entanto, nenhuma joia foi localizada.

(Com Agência Brasil)