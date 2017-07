Pezão diz que pretende quitar salários de servidores em agosto

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou nesta quinta-feira que pretende colocar os pagamentos dos servidores públicos em dia em agosto. O estado deve os salários dos meses de maio e junho e também não pagou o 13º salário de 2016.

Segundo Pezão, a normalização dos pagamentos seria possível pelos fundos obtidos com uma operação de venda da folha de pagamento dos funcionários e por um empréstimo ainda em discussão com o BNDES em troca de ações da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) – o banco de fomento vai estruturar e preparar a empresa para a privatização. A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) autorizou o governo a tomar 3,5 bilhões de reais para antecipar parte dos recursos a serem obtidos com a venda.

Segundo o governador, a operação de empréstimo será discutida novamente na próxima segunda-feira em uma reunião com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco (PMDB) e com o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro.

“Nós estamos contratando uma instituição para fazer rapidamente a avaliação da empresa, para a gente ver o valor e o que a gente vai negociar. Ainda não tem modelo nenhum em relação à venda da Cedae.”

(Com Agência Brasil e Estadão Conteúdo)