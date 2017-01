Peritos extraem dados de gravador do avião que caiu com Teori

Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) conseguiram extrair nesta segunda-feira os dados do gravador de voz do avião que caiu com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. A informação foi confirmada por fontes da Aeronáutica. A queda do bimotor no litoral de Paraty (RJ) matou o ministro e mais quatro pessoas.

O aparelho, resgatado do local do acidente, registra o áudio das conversas do piloto. O conteúdo das gravações, recuperado na íntegra, pode ajudar nas investigações das causas da queda da aeronave, esclarecendo o que aconteceu nos momentos finais do voo.

Durante a tarde, o Cenipa informou que o gravador de voz havia sido danificado pelo contato com a água, mas acrescentou que a parte do aparelho que armazena os dados é “altamente protegida”.

Sigilo

Nesta segunda, o juiz federal Raffalle Felice Pirro, da 1ª Vara Federal de Angra dos Reis (RJ), determinou que deve tramitar em sigilo de Justiça o inquérito instaurado para investigar o acidente aéreo em Paraty. As investigações estão a cargo da superintendência da Polícia Federal em Angra dos Reis, chefiada pelo delegado Adriano Antonio Soares, e do Ministério Público Federal (MPF), sob responsabilidade da procuradora Cristina Nascimento de Melo.