Penitenciária em Bauru enfrenta rebelião, fogo e fugas

Na manhã desta segunda-feira, presos iniciaram uma rebelião no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) em Bauru, no interior de São Paulo. Os internos colocaram fogo no prédio para realizar uma fuga. Ainda não há a confirmação de quantos detentos escaparam do complexo.

No vídeo, produzido por um policial militar, é possível ver os internos reunidos no pátio da unidade enquanto o prédio segue pegando fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para coibir as chamas. Desde o início da crise penitenciária, está é a primeira vez que um presídio de São Paulo enfrenta rebelião.